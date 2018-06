NVWA: Aantal signalen van voedselfraude neemt toe

Dat concludeert de NVWA in het eerste rapport over de voedselveiligheid in Nederland, de Staat van voedselveiligheid.

Volgens dat rapport "krijgt de NVWA door de intensievere opsporingsaanpak en de beschikbaarheid van meer opsporingstechnieken steeds beter zicht op voedselfraude". Daarom zouden er jaarlijks steeds meer signalen worden opgepikt.

Volgens de voedselautoriteit is het niet mogelijk uitspraken te doen over de totale omvang van voedselfraude. "We zien dat de mogelijkheden tot en de winstgevendheid van voedselfraude zijn toegenomen. Voedselfraude levert niet per definitie een onveilig product op, maar brengt veelal wel de traceerbaarheid van producten in gevaar."

Consumentenvertrouwen

Verder is gebleken dat het consumentenvertrouwen in de veiligheid van voedingsmiddelen in 2018 is gestegen ten opzichte van de jaren 2013 tot 2015.

In 2017 speelde de zogenaamde fipronil-crisis, waardoor er besmette eieren in de winkels lagen. Het lijkt er dus op dat dat het consumentenvertrouwen niet heeft geschaad. De NVWA heeft in het de Staat van voedselveiligheid overigens verder niet over deze "eiercrisis".