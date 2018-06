Steeds meer jonge kinderen lopen brandwonden op

Dit blijkt uit een donderdag gepubliceerd onderzoek van de Brandwondenstichting en onderzoeksinstituut Nivel. Jaarlijks melden ongeveer 92.000 mensen zich bij de huisarts vanwege een brandwond.

In de zomermaanden en rond de jaarwisseling tellen huisartsen meer brandwonden dan in de rest van het jaar. Uit het onderzoek blijkt verder dat in wijken met veel mensen met lagere inkomens of een migratieachtergrond, relatief meer mensen met brandwonden naar de huisarts gaan.

Er is geen onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan, maar de Nederlandse Brandwonden Stichting krijgt in het brandwondencentrum geregeld geluiden te horen dat het te maken heeft met de kleine behuizing in de stedelijke gebieden en er wonen ook meer mensen bij elkaar op een kleine ruimte.

Christel von Reeken, coördinator preventie van de stichting schrikt van de nieuwe cijfers. ''Dit onderzoek toont aan hoe hard onze huidige campagne om brandwonden bij kleine kinderen te voorkomen nodig is.''

Leeftijd

In verhouding met de rest van de bevolking hebben jonge kinderen een drie keer grotere kans om met een brandwond in de huisartsenpraktijk te komen en bij een huisartsenpost (in de avonduren of het weekend) is de kans zelfs vier keer groter.

De meeste slachtoffers zijn zeven maanden of ouder, bleek vorig jaar uit onderzoek van de Nederlandse Brandwonden Stichting. Kinderen tussen de twaalf en achttien maanden hebben een grotere kans om brandwonden op te lopen. Dit zou komen doordat kinderen op deze leeftijd nieuwe vaardigheden als grijpen en lopen ontwikkelen.

