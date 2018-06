'Kraamverzorgers lijden onder beroerde arbeidsomstandigheden'

Met die waarschuwing komt de Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK) woensdag op basis van eigen onderzoek. Aan de enquête van begin dit jaar deed ruim een tiende van alle kraamverzorgenden mee.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat kraamverzorgers gemiddeld 50 procent meer uren werken dan waarvoor ze worden betaald, geen vaste vrije dag hebben, vaak geen vakantiedagen kunnen opnemen en zich vaak niet ziek mogen melden.

Bijscholing

De respondenten zijn veel tijd kwijt aan reizen, bijscholing en administratie en dat wordt vaak niet of maar gedeeltelijk vergoed. Het aantal ziekmeldingen ligt meer dan 20 procent hoger dan gemiddeld in Nederland.

Kraamverzorgenden moeten vaak acht dagen achter elkaar werken en in de enquête zeggen negen op de tien respondenten dat ze geen vaste vrije dag in de week hebben. Bijna de helft heeft in 2017 niet alle vakantiedagen kunnen opnemen.

Onthutsend

De reacties schetsen volgens NBvK-voorzitter Siska de Rijke een ''onthutsend beeld van de kraamzorgsector". "Uit alles blijkt dat de werkgevers de problematiek in de Nederlandse kraamzorg niet de baas zijn en hun falende bedrijfsbeleid afwentelen op kraamverzorgenden."

Volgens De Rijke ligt de toenemende werkdruk niet aan een stijging van het aantal geboortes. "Dat is stabiel. Het komt ook niet door de zomerdrukte, want we hebben het onderzoek juist gedaan in de twee rustigste maanden. Het is een structureel probleem."

Het probleem wordt verergerd door de hoge uitstroom. Volgens de NBvK is een op de vijf kraamzorgers van plan binnen nu en vijf jaar te stoppen.

Ben jij kraamverzorger? Deel in de NUjij-reacties of jij ook kampt met beroerde arbeidsomstandigheden.