'Jongeren moeten tot 21 jaar jeugdhulp kunnen krijgen'

"Het verhogen van de bovengrens van de jeugdhulpplicht is de eerste noodzakelijke stap richting een betere positie voor kwetsbare jongeren. De huidige grens van achttien jaar is daarvoor niet toereikend'', zegt RVS-voorzitter Pauline Meurs.

"Met het verhogen van deze grens hebben kwetsbare jongeren langer een vangnet, waarmee voorkomen kan worden dat ze in een neerwaartse spiraal terechtkomen van sociale of psychische problemen, schulden, criminaliteit of dakloosheid".

Verder vindt de RVS dat jeugdhulp vanaf het zestiende levensjaar in het teken moet staan van concrete "levensdoelen", zoals zelfstandig wonen, werk, een opleiding of een startkwalificatie.

Voorzieningen

Ook moeten jongeren vanaf hun zestiende al aanspraak kunnen maken op voorzieningen buiten de Jeugdwet, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Zorgverzekeringswet, vindt de RVS.

Meer oog voor de belevingswereld van de jeugdigen en maatwerk zijn volgens de raad ook onmisbaar bij de aanpak van problemen.

Veel geld

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid die het advies in ontvangst nam, voelt wel voor de aanbeveling van de raad.

Pleegkinderen kunnen vanaf komende zomer al tot 21 jaar op zorg rekenen. Maar een algehele verhoging van de jeugdhulpleeftijd kost veel geld en heeft "vergaande juridische gevolgen'', waarschuwt De Jonge.

Daarom wil hij dat samen met jongerenorganisaties, gemeenten en de sector "eerst goed uitzoeken". Komend najaar wil de minister de knoop doorhakken.

Werk jij in de jeugdhulpverlening? Laat in de NUjij-reacties weten of het inderdaad nodig is om jeugdhulp tot 21 jaar (en soms zelfs tot 23 jaar) te verhogen.