Meer bijziendheid onder jongeren door gebruik smartphones en tablets

Oogdeskundigen van het Erasmus MC doen hiernaar onderzoek onder duizenden kinderen in Rotterdam.

Veel kinderen besteden binnenshuis veel tijd achter hun smartphone en tablet. Hierdoor raken hun ogen niet gewend aan in de verte kijken. De ogen van kinderen kregen vroeger meer licht, doordat ze meer buiten speelden, aldus de onderzoekers.

De groep kinderen in het onderzoek wordt al jaren gevolgd. Op zesjarige leeftijd had 2,5 procent problemen met scherp zien in de verte. Van deze groep heeft een kwart op dertienjarige leeftijd al last van de aandoening.

Jongere leeftijd

Onder volwassenen heeft ongeveer een kwart van de bevolking last van bijziendheid. Maar de aandoening manifesteerde zich in het verleden nog niet in deze mate bij zulke jonge kinderen, stelt onderzoek Jan Roelof Polling.

"Bijziendheid wordt onder meer veroorzaakt doordat het oog te weinig licht krijgt", legt hij uit. "Oftewel: als kinderen te veel binnen zitten. Dat is een situatie waar kinderen vroeger veel minder aan werden blootgesteld."

Om problemen te voorkomen, zouden kinderen minder lang achter schermen moeten zitten, adviseert het Erasmus MC.

Latere problemen

Bijziendheid is een probleem dat door het dragen van een bril of lenzen kan worden verholpen. "Maar bijziend worden op te jonge leeftijd kan op hogere leeftijd wel veel vervelende complicaties met zich meebrengen. Dan moet je denken aan maculadegeneratie, gecompliceerde staar of een te hoge oogboldruk."

De onderzoekers veronderstellen dat de gegevens van de Rotterdamse kinderen representatief zijn voor de rest van Nederland. Ook onderzoeken in bijvoorbeeld Azië hebben soortgelijke resultaten opgeleverd.

​Signalen

De cijfers bevestigen het signaal dat het Erasmus MC een half jaar geleden ook al heeft afgegeven. Oogdeskundigen van het Rotterdamse ziekenhuis luidden toen de noodklok en stelden dat de helft van de mensen boven de twintig inmiddels bijziend is.

Het nieuwe onderzoek staaft de stelling dat deze trend zich voortzet en dat het probleem zich op jongere leeftijd voordoet.

