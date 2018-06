LUMC gaat hondsdolheid wereldwijd onderzoeken

In Nederland komt de ziekte nauwelijks voor maar wereldwijd overlijden circa 60.000 mensen aan besmetting met het virus dat wordt overgedragen via beten van honden, katten, vleermuizen en apen.

Vorig jaar lag het aantal meldingen van rabiës 60 procent hoger dan het jaar ervoor. De meeste meldingen komen uit Indonesië, Thailand en Vietnam.

"Gelukkig zien we zelden hondsdolheid in Nederland", aldus hoogleraar Reizigersgeneeskunde Leo Visser. "Maar de Nederlandse reiziger is zich vaak te weinig bewust van het gevaar van bijtverwondingen op reis en moet dan ook goed geïnformeerd worden."

Het onderzoek van LUMC en Eurocross richt zich op de oorzaken van rabiësbesmetting, de soorten injecties die worden gegeven, of er gemakkelijk aan die middelen te komen is en wat ze kosten. Koorts, hoofdpijn en misselijkheid zijn de eerste symptomen, een stijve nek en verlammingen zijn verschijnselen in een later stadium.

Het aantal mensen dat sinds de jaren zestig in Nederland met rabiës in een ziekenhuis werd opgenomen is op de vingers van twee handen te tellen.

Het RIVM geeft als advies: Ben je gebeten of gekrabd door een vleermuis, was de wond dan minstens vijf minuten met water en zeep. Bel een dokter want hoe sneller de behandeling begint, hoe groter de kans op genezing.