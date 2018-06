Huisartsengenootschap tegen voorschrijven medicinale wiet

Patiënten vragen de huisarts steeds vaker naar cannabis en het wordt ook steeds vaker voorgeschreven. Het NHG stelt dat een behandeling met cannabis alleen te overwegen is bij patiënten in de palliatieve fase die niet voldoende baat hebben bij gangbare behandeling tegen pijn- en andere klachten. In de laatste levensfase kan de medicinale wiet wel nuttig zijn omdat het een 'prettig versuft' of euforisch gevoel kan veroorzaken, aldus het NHG.

Het NHG raadt cannabis via een coffeeshop en cannabisolie via een drogist of reformzaak af, omdat de samenstelling en kwaliteit daarvan niet gegarandeerd zijn, terwijl er wel bijwerkingen en vergiftigingen bekend zijn.

Volgens het Bureau voor Medicinale Cannabis, dat wiet teelt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, moet cannabis wel verlichting bieden bij MS-klachten en Gilles de la Tourette. "Maar voor het merendeel daarvan stuurt de huisarts patiënten door naar de specialist", wordt gesteld in Trouw.

Het NHG is een wetenschappelijke vereniging van huisartsen met meer dan twaalfduizend leden. Volgens de vereniging zijn bijna alle huisartsen lid.