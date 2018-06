Nieuwe test voor bloedverwanten met een kinderwens

Kinderen van bloedverwanten, zoals (achter)neven en (achter)nichten, hebben een groter risico op erfelijke aandoeningen of een verstandelijke beperking. Dit komt doordat de genen van hun ouders voor een gedeelte overeenkomen.

Dankzij de nieuwe test die de onderzoekers hebben ontwikkeld, kunnen afwijkingen worden gevonden die tot dusver onvindbaar waren.

Nog voor de zwangerschap screent de test de toekomstige ouders op honderden genetische afwijkingen. Het gaat om afwijkingen die bij bloedverwantschap kunnen leiden tot een verhoogd risico op aandoeningen of beperkingen.

Na de geboorte

Tot nu toe werd pas genetisch onderzoek uitgevoerd na de geboorte van het kind, met als doel herhalingen te voorkomen. Met de nieuwe test kunnen ouders een weloverwogen besluit nemen over hun kinderwens.

Het erfelijk materiaal van een neef en nicht is voor 12,5 procent identiek en dat van een broer en zus komt voor 50 procent overeen. Wanneer één van de ouders beschikt over de erfelijke aanleg van een zeldzame aandoening, dan is de kans groot dat de ander die aanleg ook bezit.

De test bleek in onderzoeken succesvol en wordt vanaf vrijdag aangeboden aan bloedverwanten met een kinderwens. Paren kunnen de test laten uitvoeren bij de afdeling Klinische Genetica van het Maastricht UMC+ of bij het Radboudumc in Nijmegen.