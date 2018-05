Transgenderorganisaties maken zich zorgen over wachtlijsten genderzorg

Ze willen snelle en doortastende maatregelen van minister Bruno Bruins (Medische Zorg), zorgverzekeraars en het VUmc.

"Wanneer je in Nederland transgenderzorg nodig hebt, is behandeling verder weg dan ooit", zeggen Transvisie, Transgender Netwerk Nederland en COC Nederland. "Het VUmc Genderteam heeft mensen op de wachtlijst laten weten geen inschatting meer te kunnen geven over wanneer hun behandeling start. Dit is het onvermijdelijke besluit nadat in een half jaar tijd de wachtlijst opliep van 52 naar 111 weken." De belangenorganisaties zeggen dat duizend mensen hier de dupe van zijn en er elke maand honderd bijkomen.

Volgens de organisaties zijn er gesprekken gaande over het openen van een derde centrum voor transgenderzorg. Zij vinden alleen dat er niet afgewacht kan worden tot dit derde centrum – naast VUmc en UMC Groningen – is geopend. De organisaties willen nu snel meer maatwerk in de diagnostiek en een intensivering van de opleiding van hulpverleners.

Leed

"De verantwoordelijkheid ligt bij de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars, dat zegt ook de minister, maar er gebeurt simpelweg te weinig. Het leed is te groot om je nog te gaan verbergen achter de toenemende hulpvraag van transgender personen", zegt Brand Berghouwer, voorzitter Transgender Netwerk Nederland

De drie organisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van de mensen op de wachtlijst van het VUmc. Ze sluiten niet uit dat dit de pogingen tot zelfmoord onder deze groep zal doen toenemen.