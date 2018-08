Feit of fabel: Bepaalt zonnebrandfactor hoe lang de huid is beschermd?

1. De factor van de zonnebrandcrème bepaalt hoe lang de huid is beschermd tegen de zon: feit

In principe beschermt een hogere factor langer dan een lagere factor. Toch bestaan veel misverstanden over de factor van zonnebrandcrème. "De factor die je echt aan bescherming hebt, wordt beïnvloed door de dikte van de laag die je smeert. En hoe lang die bescherming duurt, wordt in belangrijke maten bepaald door wat je doet. Als je gaat zwemmen of een activiteit hebt waarbij je veel zweet, dan kan de effectiviteit van de bescherming ook achteruit gaan."

Wat ook veel mensen volgens Slaper niet weten is dat wat mensen gemiddeld smeren vaak veel minder is dan waar de producent vanuit gaat. "Factor 50 is heel veel, maar als je daar maar de helft van smeert, dan hou je niet factor 25 over, maar een factor 7. Dus dat gaat heel hard."

2. In de schaduw kun je niet verbranden: fabel

"Dat is helaas ook niet weer. Het haalt wel een stuk van de directe straling weg, maar als je een deel van de hemel ziet, is er vaak nog wel blootstelling. Een groot deel van de uv-straling zit gewoon in de lucht, dat zie je niet. Ook lichte bewolking laat ook nog altijd veel van de uv-straling door. De bewolking reduceert in Nederland de UV-straling met zo'n 30 procent. Als de wolken dikker zijn, is dat wat minder."

3. Na 17.00 uur kun je niet meer verbranden: fabel

"Als je blootstelling aan het zonlicht om 17.00 uur begint, zul je niet zo snel meer verbranden. Dat komt doordat de zonkracht op dat tijdstip veel lager is en bovendien is de zon dan volop aan het dalen is, waardoor de zonnekracht iedere minuut afneemt."

"Wat heel belangrijk is: je begint pas last te krijgen van roodheid en pijn in de avonduren, maar dat is het gevolg van de blootstelling die je met name rond het middaguur hebt opgelopen."

4. Als je niet verbrandt, is de zon niet schadelijk geweest: fabel

"Helaas is dat niet zo. Bepaalde typen huidkanker blijken niet zozeer te maken hebben met de verbranding van de huid, maar met de vraag wat je in totaal over je hele leven hebt opgelopen. De gevaarlijkste vorm van huidkanker, het melanoom, daarvan denken we dat je een hoger risico loopt als je zonverbrand bent."

5. Als je huid donkerder is dan in de winter, ben je beter beschermd tegen de zon: feit

"Wie al is blootgesteld aan UV-straling verbrandt minder snel. Vandaar dat dezelfde zonkracht in het voorjaar bij de meeste mensen eerder een verbranding oplevert, dan dezelfde zonkracht in bijvoorbeeld september. De bruinere huidskleur speelt wel een beetje mee, maar de voornaamste reden is dat de huid wat is verdikt."

"De verdikking en de bruine kleur van de huid is eigenlijk een reactie op de schade aan de huid. De meeste van die schade wordt goed gerepareerd, maar een klein beetje schade kan op lange termijn voor grotere problemen zorgen."