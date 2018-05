'Baby's in Limburg hebben vaker een aangeboren afwijking'

"Er moet iets anders spelen bij ons. Milieufactoren misschien? Dat moeten we echt uitzoeken", zegt epidemioloog Luc Smits van de Universiteit Maastricht tegen De Limburger.

De Universiteit Maastricht deed onderzoek naar aangeboren afwijkingen bij baby's. Het onderzoek is gebaseerd op landelijke geboortecijfers. In Limburg zou 3,84 procent van de kinderen een aangeboren afwijking hebben, tegenover een landelijk gemiddelde van 2,84 procent. Volgens Smits gaat het om "potentieel levensbedreigende afwijkingen of levenslange aandoeningen".

Het was al langer bekend dat Limburg in gezondheidslijsten slechter scoort dan de rest van het land. Kinderen worden er vaker te vroeg geboren of hebben een te laag geboortegewicht. Toch kunnen de wetenschappers met name de hoge afwijkingscijfers in Noord-Limburg moeilijk verklaren.

Aan armoede, roken en overgewicht bij ouders kan het niet alleen liggen, denkt Smits. Deze factoren komen namelijk in Groningen en Drenthe relatief net zo vaak voor en daar is het aantal aangeboren afwijkingen lager.