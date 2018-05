Hooikoortspatiënten kunnen extra klachten verwachten in het weekend

Gezondheid Kabinet trekt 435 miljoen uit voor vernieuwing wijkverpleging 53 x gedeeld De wijkverpleging krijgt er de komende vier jaar in totaal 435 miljoen euro bij. Dat geld is bedoeld om de omslag te maken naar een gezondheidszorg die er sneller bij is, vaker bij mensen thuis plaatsvindt en gebruikmaakt van bijvoorbeeld nieuwe technologie.