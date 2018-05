'Uitslapen kan gezondheidsrisico's slaaptekort verminderen'

Dat blijkt uit een onderzoek dat woensdag is gepubliceerd in Journal of Sleep Research.

​De onderzoekers verzamelden data over gezondheid en levensstijl van meer dan 38.000 Zweedse volwassenen. In totaal werden gedurende dertien jaar gegevens van deze personen verzameld.

Hiertoe behoorden gegevens over onder meer het rook- en eetgedrag van deze mensen, hun gewicht, lichaamsbeweging en dus ook de hoeveelheid slaap die zij gemiddeld genoten. Hieruit bleek dat mensen onder de 65 jaar die dagelijks vijf of minder uren per nacht sliepen, 65 procent meer kans hadden op vroegtijdig overlijden.

Wanneer mensen doordeweeks kort maar in het weekend wel acht uur of langer sliepen, bleek dit risico niet meer significant.

Lange slapers

Daar staat tegenover dat het onderzoek aantoont dat regelmatig lang slapen (acht uur of langer) niet per se beter voor de gezondheid lijkt te zijn. Deze groep mensen had 25 procent meer kans op een vroegtijdige dood dan personen die dagelijks rond de zes à zeven uur slapen.

De onderzoekers benadrukken dat zij niet hebben bekeken waarom personen die vaak te weinig of te veel slapen meer kans lijken te hebben op een vroegtijdig overlijden.

Volgens de auteurs verschilt het per persoon hoeveel slaap zij nodig hebben, wat onder meer te maken heeft met erfelijkheid.