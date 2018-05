'Klachten door schildersziekte verergeren niet'

Dat blijkt uit onderzoek van Evelien van Valen, die woensdag aan de Universiteit van Amsterdam promoveert, schrijft het AD.

Zij volgde 137 patiënten met CTE, onder wie (voormalige) schilders, schoonmakers en stoffeerders. Daaruit bleek dat hun klachten - zoals geheugenverlies, moeheid en afgenomen concentratie - niet verergerden of zelfs iets afnamen. Wel hebben alle patiënten blijvend last van de schildersziekte.

Eerder werd gedacht dat de patiënten eerder last zouden krijgen van dementie, maar dit bleek volgens het onderzoek van Van Valen niet het geval.

Daling

Doordat de wet- en regelgeving voor het werken met organische oplosmiddelen strenger is geworden, is het aantal nieuwe patiënten flink gedaald; van 104 in 1999 tot negen in 2016. Ook in andere Europese landen komt de ziekte steeds minder vaak voor, maar in landen als India en Afrika is CTE veelvoorkomend.

Behandeling of medicatie voor de schildersziekte is er vooralsnog niet. Patiënten kunnen wel contact met lotgenoten zoeken of psychologische begeleiding krijgen om beter met hun klachten om te gaan.

Sinds 1997 zijn ongeveer zeshonderd mensen met de ziekte gediagnosticeerd.