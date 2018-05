Inkooptraject voor machine tegen hersenstamkanker na nagellakactie Tijn gestart

"Na diverse gesprekken met bestuursleden van VUmc en Prinses Máxima Centrum, is gekozen om de robot te laten plaatsen in het nieuwe Prinses Máxima Centrum in Utrecht", laat Stichting Semmy maandag weten.

Het inkooptraject is na het overhandigen van informatie van de organisatie gestart. Het is nog niet bekend wanneer de machine in Nederland zal arriveren. "De verwachting is dat het zeker nog een half jaar tot een jaar zal duren voor kinderen behandeld kunnen gaan worden."

Met de machine kunnen de medicijnen rechtstreeks in de hersenstamtumor worden toegediend, aldus de stichting. Dit kan het apparaat veel nauwkeuriger dan de menselijke hand.

Serious Request

De zesjarige Tijn overleed vorig jaar juli aan terminale hersenstamkanker (DIPG), een zeldzame ziekte die jaarlijks in Nederland bij vijftien tot twintig kinderen wordt vastgesteld.

De jongen werd bekend door zijn nagellakactie voor Serious Request. Vorig jaar mei kreeg hij ook zijn eigen nagellaklijn 'Lak door Tijn', waarmee er geld werd opgehaald voor de aanschaf van het apparaat.

De moeder van Tijn zegt tegen RTL Nieuws dat het heel dubbel is dat de machine er nu komt. "Aan de ene kant had ik gehoopt dat hij er op tijd was geweest om Tijn te helpen, hoewel we van tevoren wisten dat dat nooit zou lukken."