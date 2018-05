Erasmus MC verhuist laatste patiënten naar nieuw pand

Tachtig patiënten worden vrijdagochtend in hun bedden naar de nieuwbouw overgeplaatst van de Erasmus-locatie Daniel den Hoed in Rotterdam-Zuid naar het nieuwe pand in het centrum.

De patiënten worden in hun bed in speciaal daarvoor ingerichte vrachtwagens gereden naar hun nieuwe kamers in het ziekenhuis aan de 's-Gravendijkwal. Ernstig zieke patiënten worden hierheen gereden in ziekenauto's.

Motoragenten zullen de vrachtwagens en ambulances begeleiden. De weg wordt vrijgehouden door verkeersregelaars en alle verkeerslichten zullen op groen gaan.

De colonnes vertrekken vanaf 8.00 uur om de tien minuten. Het is de bedoeling dat alle patiënten rond 17.00 uur over zijn.

Nieuwbouw

Ook zullen vrijdag de laatste patiënten uit het oude gebouw van het Erasmus MC verhuizen naar het nieuwe pand. Hierna is het nieuwe ziekenhuis, dat ruim 200.000 vierkante meter groot is, volledig in gebruik. In het gebouw staan acthonderd bedden en er zijn 522 eenpersoonskamers.

Eerder deze week gingen de nieuwe poliklinieken in het ziekenhuis open. Het ziekenhuis zal in september officieel geopend worden.