Protest tegen tabaksindustrie wordt donderdag overhandigd

Gezondheid Feit of fabel: krijg je door pinda's meer last van hooikoorts? 85 x gedeeld Door het warme weer hadden hooikoortspatiënten nog meer last van de aandoening die mensen laat snotteren en niezen. NU.nl ging in gesprek met twee deskundigen en legde een aantal stellingen voor over hooikoorts, waar zo'n 30 procent van de Nederlandse bevolking mee kampt.