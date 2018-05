Wereldgezondheidsorganisatie wil in 2023 geen transvetten meer in voeding

De WHO lanceerde maandag een initiatief, genaamd Replace, waarmee landen handvaten krijgen uitgereikt om kunstmatige transvetten uit hun voeding te verwijderen.

"Dit initiatief is bedoeld om landen te helpen bij het opstellen van wetgeving om transvetten te elimineren", zei Francesco Branca van de WHO volgens CNN.

In sommige voedingsmiddelen, zoals volle melk, roomboter en kaas, komen natuurlijke transvetten voor. Industrieel geproduceerd transvet, waar de WHO het in dit geval over heeft, wordt vaak gebruikt in bewerkte voedingsmiddelen zoals harde margarines, frituur-, bak- en braadvetten. Transvetten kunnen onder meer een verhoogd risico geven op diabetes type 2, een beroerte en hartziekten.

"In sommige landen is het risico hoger dan in andere", aldus Branca. "Zo lopen bewoners in Zuid-Aziatische landen een erg hoog risico op hartziekten en een hoge inname van transvetten."