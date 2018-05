Feit of fabel: krijg je door pinda's meer last van hooikoorts?

1. Hooikoortsmedicijnen werken, maar door de bijverschijnselen word je moe en duf: fabel

Letty de Weger, onderzoeker bij de afdeling longziekten bij het Leids Universitair Medisch Centrum, zegt dat hooikoortsmedicijnen steeds minder bijwerkingen hebben. "Slaperigheid is vooral een bijwerking van de oude generatie antihistaminica. Bij de huidige pillen is de bijwerking wat slaperigheid betreft minimaal."

2. Hooikoorts treedt alleen op in de lente en de zomer: fabel

"Hooikoorts wordt in de lente vooral veroorzaakt door boompollen en in de zomer door graspollen. Maar in de laatste decennia zijn ook nieuwe boomsoorten in steden aangeplant, zoals een nieuwe elzensoort. Die kan in sommige jaren ook al met Kerst bloeien en in die periode ook hooikoortsklachten veroorzaken. Tweede Kerstdag bracht afgelopen jaar een piek in elzenpollen. Wanneer die bloeipiek precies plaatsvindt, heeft te maken met het weer van het moment", zegt De Weger.

Haar collega Arnold van Vliet, bioloog aan de Wageningen University, ziet dat de hooikoortsseizoenen steeds langer worden. "Eind november kwamen de eerste hazelaars al in bloei, mede door de hoge temperaturen van oktober tot en met december. Nu komen de grassen op. Dat houdt aan tot eind augustus en dan komt ambrosia op, die steeds vaker in ons land voorkomt. Die kan zelfs tot oktober bloeien. Dat is een trend voor de komende jaren die mogelijk toe gaat nemen en dan hebben mensen haast het hele jaar door hooikoortsklachten."

Ambrosiaplant

3. Je kunt alleen buitenshuis last van hooikoorts hebben: fabel

"Buitenshuis heb je wel de meeste last, maar als je ramen en deuren opent, komen de pollen ook je huis binnen. Het advies is om, wanneer je echt last hebt, je ramen en deuren gesloten te houden of pollenwerende horren te nemen. Dan kom je beter toe aan je nachtrust", adviseert Van Vliet.

De Weger volgt haar collega op dit vlak. "Binnen kun je alsnog hooikoortsklachten hebben, omdat je die buiten opgelopen hebt. Daarnaast zitten de pollen ook op je kleding en in je haar. Maar uiteraard heb je buiten de meeste kans om in aanraking met pollen te komen."

4. Het eten van bepaalde voedingsmiddelen zorgt voor meer hooikoortsklachten: feit

"De mechanismes zijn bij dit probleem niet precies bekend, maar patronen die bij allergologen bekend zijn, geven weer dat het met elkaar in verbinding staat. Bepaalde pollen gaan gepaard met allergie voor bepaalde voedselcomponenten. Mensen met een berkenpollenallergie zullen zeer waarschijnlijk ook problemen krijgen als ze een appel eten", gaat De Weger verder.

Van Vliet geeft nog meer voorbeelden van etenswaren die je als hooikoortspatiënt beter links kunt laten liggen. "Bij een grasallergie zijn aardappels, tomaten, tarwe en pinda's vaak de boosdoeners. Mensen met hooikoorts kunnen overwegen om dat te laten staan. In dergelijk voedsel zitten eiwitten die vergelijkbaar zijn met de allergenen die ook op pollen zitten."

Berkenbomen

5. Er bestaan verschillende gradaties van hooikoorts: feit

De Weger: "Er zijn mensen die heel ernstige klachten hebben en mensen met milde klachten. Het komt vaak voor dat mensen het in hun puberteit ontwikkelen en veel last hebben van klachten. Als ze ouder zijn, hebben ze soms minder klachten dan daarvoor."

Van Vliet beaamt dit. "Het verschilt heel erg per persoon en bij die klachten zijn er geen garanties met de tijd. Klachten kunnen zich ontwikkelen, waardoor je na verloop van tijd meer problemen krijgt. Het advies is om de klachten wel serieus te nemen en er actief wat aan te doen. Bij wetenschappelijke studies zeggen mensen dat ze een substantieel deel inleveren met betrekking tot kwaliteit van leven. Je moet zien te voorkomen dat de hooikoorts je leven gaat beheersen."

Maar volgens de bioloog nemen mensen hooikoorts niet altijd even serieus. "Mensen spelen niet goed in op de allergie. Met veel medicijnen moet je voor het seizoen al beginnen ze in te nemen, om de allergie te bestrijden. Mensen kopen vaak pas medicijnen als de klachten al aanwezig zijn. Dan ben je dus eigenlijk al te laat."

6. Hoe meer je je bij de kust bevindt, hoe meer je hooikoortsverschijnselen verdwijnen: feit

Op deze stelling geven beide deskundigen hetzelfde antwoord. "Als je wind hebt van zee, heb je aanvoer van relatief schone lucht. Hoe ver dat effect doorwerkt, is eigenlijk niet zo goed bekend. Als je naar zee gaat en de wind van het land komt, krijg je juist een tegenovergesteld effect. Maar bij de kust zijn over het algemeen minder pollen dan op het vaste land. Het geeft dus een positief effect voor de hooikoortspatiënten."

7. Je kunt over hooikoorts heen groeien: feit

De Weger: "Je hoort vaker dat iemand op latere leeftijd geen last meer heeft van hooikoorts. Maar harde cijfers zijn daar niet over te raadplegen."

"Je immuunsysteem verandert gedurende je leven, dus het is zeker mogelijk. Op een gegeven moment kan het lichaam die pollen niet meer ten onrechte als een schadelijke stof beschouwen. Maar of het echt veel voorkomt, weet ik niet. Blijf het behandelen zolang het nodig is. Dat komt de kwaliteit van leven alleen maar ten goede", besluit Van Vliet.