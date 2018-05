Dat blijkt uit cijfers van het CBS en RIVM. De daling komt vooral doordat er minder steenkool is verstookt voor de stroomproductie. In andere sectoren steeg deze juist door de groei van de economie.

Per saldo kwam de uitstoot van in 2017 uit op 193 miljard kilo CO2. In 2020 mag de uitstoot nog maar maximaal 166 miljard bedragen, in 2030 is het maximum 113 miljard.