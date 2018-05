‘Nederland stapt uit internationale adviescommissie voor sigaretten’

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (VNWA) vinden dat de invloed van de tabaksindustrie te groot is en stappen daarom uit de normcommissie, schrijft Trouw.

Het RIVM vertegenwoordigt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Nederlandse commissie waarvan acht van de tien leden uit de tabakssector komen. Daarmee is de bescherming van de volksgezondheid in het gedrang gekomen, volgens het RIVM.

Door de grote invloed die de tabaksindustrie in de commissie heeft, hebben overheden jarenlang meegewerkt aan misleidende meetmethodes. Consumenten krijgen meer nicotine en teer binnen dan uit officiële metingen blijkt.

Er is al langer kritiek op de meetmethode die wordt uitgevoerd via een Europese tabaksrichtlijn. De tabaksindustrie heeft vanaf de start een grote rol gespeeld in het opstellen hiervan.

Internationale gevolgen

De commissie adviseert namens Nederland bij het opstellen van internationale normen omtrent tabaksproducten en is onderdeel van het ISO, de internationale organisatie voor standaardisering.

Tabaksexpert bij het RIVM, Reinskje Talhout, denkt dat het besluit internationale gevolgen zal hebben. “In vrijwel alle EU-landen domineert de tabaksindustrie dit soort commissies”, aldus Talhout in Trouw.