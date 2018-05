Jaarlijks sterven acht miljoen mensen door gevolgen luchtvervuiling

Uit gegevens van de WHO blijkt dat 80 procent van de mensen die in een stad wonen vervuilde lucht inademen. De VN-organisatie houdt een database bij over de luchtkwaliteit van 4.300 steden in 108 landen.

In landen waar mensen gemiddeld een midden- of laag inkomen hebben, heeft 97 procent van de steden te maken met vervuilde lucht. In landen met hogere inkomens is dat 49 procent.

"Luchtverontreiniging bedreigt ons allemaal, maar de armste en meest gemarginaliseerde mensen dragen het grootste deel van de last", zegt WHO-voorzitter Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Als we niet spoedig optreden tegen luchtvervuiling, zullen we nooit in de buurt van duurzame ontwikkeling komen."

Gezondheidsproblemen

De kans op ziektes als astma, longkanker, hart- en vaatziekten neemt volgens de WHO enorm toe bij mensen die dagelijks vervuilde lucht inademen. Zo wordt 34 procent van alle beroertes (2,2 miljoen) en 27 procent van alle hart- en vaatziekten (twee miljoen) veroorzaakt door vervuilde lucht.

Van de acht miljoen mensen die omkomen door vervuilde lucht, sterven volgens de WHO 4,2 miljoen mensen door buitenlucht en 3,8 miljoen mensen door vervuilde rook van binnenshuis, bijvoorbeeld van haardvuren.

Vooral in ontwikkelingslanden is de lucht in huis vaak een oorzaak voor ziektes, blijkt uit gegevens van de WHO. Van alle kinderen die sterven aan longontsteking, wordt 50 procent veroorzaakt door de lucht thuis. Volgens de WHO gebruiken 3,1 miljard mensen vervuilende energiebronnen om te koken of hun huis te verwarmen.

Europa

De grootste problemen ziet de WHO in Azië en Afrika, waar 90 procent van de doden vallen. Maar ook Europa kent steden die volgens de WHO ongezond zijn.

Vooral in Oost-Europa is de lucht vervuild, maar ook in Parijs en het stedelijke gebied in het noorden van Italië, waar onder meer Milaan en Turijn liggen, is de lucht ernstig vervuild.

In heel Nederland is de lucht volgens het rapport redelijk vervuild. Toch zijn de stedelijke en industriële gebieden in België en Duitsland meer vervuild dan de Randstad in Nederland. De lucht is het schoonst op de Waddeneilanden.

