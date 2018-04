Jonge kinderen zijn minder goed gaan gymmen

Ook springen ze minder ver en scoren ze zwak op hardlooptesten.

Uit het onderzoek, gedaan onder 69 Nederlandse basisscholen en twintig scholen voor speciaal basisonderwijs, komt ook naar voren dat op scholen waar een echte gymleraar de bewegingslessen geeft, de leerlingen op een aantal onderdelen beter scoren.

Waar de verminderde gymvaardigheid vandaan komt, wordt niet duidelijk. De meeste leerlingen gaan dagelijks lopend of op de fiets naar school en een grote en groeiende groep sport minstens drie keer in de week in clubverband.

Zorgelijk

Wel besteden de leerlingen naar eigen zeggen één tot twee uur per dag aan tv-kijken en dezelfde tijd aan spelletjes op de computer, smartphone, tablet of tv.

De PO-raad, de koepel van basisscholen, noemt de teruglopende bewegingsvaardigheid zorgelijk. Ze vindt dat leerlingen op school hoe dan ook meer moeten bewegen, niet alleen tijdens gymlessen, maar ook op andere momenten. Te denken valt aan beweging tijdens taal- en rekenles of buiten lesgeven, aldus de raad.

Koningsontbijt

Koning Willem-Alexander heeft vrijdagochtend in Twello de zesde editie van de Koningsspelen geopend. Hij deed dat na een gezamenlijk Koningsontbijt met kinderen van de Brede School De Fliert in het Gelderse dorp. Koningin Máxima was daar niet bij aanwezig, zij is voor de VN in Washington.

In een interview met het NOS Jeugdjournaal benadrukte de koning het belang van een goed ontbijt en samen sporten. Dit jaar doen ruim 1,2 miljoen leerlingen van meer dan 6000 basisscholen mee aan de Koningsspelen.

