Dit moet je weten over tekenbeten

"Een teek dient zo snel mogelijk verwijderd te worden", zegt Kees van den Wijngaard, epidemioloog bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Teken komen voornamelijk in laag struikgewas voor, bijvoorbeeld in de duinen en in het bos. Jaarlijks worden er 1,3 miljoen mensen gebeten door een teek. Volgens Tim Hogenbosch, boswachter in de regio Utrecht, is het bij het voorkomen van een tekenbeet belangrijk om je goed te kleden.

"Doe je sokken over je broek en draag bijvoorbeeld teekwerende kleding. Ook is het slim om op de paden te blijven; teken komen voornamelijk voor in gras en vallen niet uit bomen, zoals veel mensen denken. Het is vooral verstandig om jezelf goed te controleren en te laten controleren door je medewandelaars." Ook is DEET, verkrijgbaar bij de drogist, een goed middel om teken te weren.

Puntig pincet

Mocht je gestoken worden door een teek, dan is het verstandig om die snel te verwijderen. Daar zijn verschillende hulpmiddelen voor, zoals een speciale tekenkaart, maar volgens Van den Wijngaard is een puntig pincet het beste. "Zet het pincet dicht op je huid en trek dan de teek er in een rechte lijn omhoog uit. Ontsmet pas daarna het wondje met wat alcohol."

Veel mensen denken dat je 24 uur de tijd hebt om een teek te verwijderen, maar het is belangrijk om 'm zo snel mogelijk te verwijderen. "Want ook binnen die tijd kun je ziek raken van een beet."

Mensen met een huisdier kunnen een pipetje kopen om de teken op de huid te doden, maar helaas is die er niet voor mensen. Van den Wijngaard: "In deze middelen zitten stoffen die voor bijvoorbeeld honden wel aan de veiligheidsnormen voldoen, maar voor mensen niet veilig genoeg zijn. Ik verwacht ook niet dat er zoiets voor mensen komt."

Symptomen

"Na de beet is het belangrijk om zo'n drie maanden lang symptomen zoals vermoeidheid, gewrichtspijn en spierpijn in de gaten te houden", zegt boswachter Hogenbosch. Van den Wijngaard sluit zich daarbij aan: "Van de 1,3 miljoen mensen die jaarlijks gebeten worden, krijgen 25.000 mensen de ziekte van Lyme. Meestal blijft de ziekte beperkt tot een rode ring of vlek op de huid, maar sommige mensen worden ernstiger ziek."

Zowel de milde als ernstiger vormen van de ziekte van Lyme kunnen meestal verholpen worden met antibiotica, maar per jaar blijven ongeveer 1.000 tot 2.500 mensen klachten houden, ook na behandeling. Tekenbeten kunnen ook voor andere ziekten zorgen, maar de bekendste en meest voorkomende is Lyme. Jaarlijks krijgt ongeveer 2 procent van de door teken gebeten mensen met deze ziekte te maken.

Onderzoek naar Lyme

"Waarom sommige mensen na een behandeling toch klachten blijven houden, is nog onbekend", vertelt Van den Wijngaard. "Daarom zijn we met een onderzoek gestart waarin we zoveel mogelijk mensen met Lyme een jaar lang volgen. We nemen bloedmonsters bij hen af, laten de mensen vragenlijsten invullen en houden hun klachten bij." Op deze manier hopen de onderzoekers erachter te komen of ze bepaalde klachten kunnen verklaren en daardoor mensen met Lyme beter kunnen gaan helpen.

Verwacht wordt dat de eerste resultaten van het onderzoek in 2019 bekend worden gemaakt.