Wetenschappers ontdekken meer dan honderd nieuwe genen voor haarkleur

Gezondheid 27.000 nieuwe gevallen van ziekte van Lyme in afgelopen jaar 110 x gedeeld Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het afgelopen jaar 27.000 nieuwe gevallen van de ziekte van Lyme geteld. Bij de vorige peiling, in 2014, kwamen er 25.000 slachtoffers bij. In de afgelopen twintig jaar is het aantal mensen dat Lyme opliep verviervoudigd, zegt de RIVM aan het begin van de Week van de teek.