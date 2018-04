‘Ook één glas alcohol per dag verhoogt gezondheidsrisico's’

Uit de studie die vrijdag in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet verschijnt blijkt dat ook ‘één glaasje’ per dag niet gezond is. De onderzoekers adviseren om de adviezen voor gezond alcoholgebruik te verlagen, schrijft de Volkskrant.

In Nederland luidt het advies van de Gezondheidsraad: “drink geen alcohol of in elk geval niet meer dan een glas per dag.” Maar in andere landen, zoals de VS, Spanje en Groot-Brittannië, liggen de adviezen hoger. Volgens de onderzoekers dus te hoog.

De studie richt zich voornamelijk op de risico’s op hart- en vaatziekten. Hierover bestond nog altijd enige controverse. Op de vraag of gematigde alcoholconsumptie wel of niet ‘goed’ is voor hart en vaten antwoorden de onderzoekers “nee”.

Zij hebben 83 individuele studies verzameld uit 1964 tot aan 2010. Onder meer het Erasmus MC is betrokken bij de studie, net als meer dan honderd andere universiteiten.