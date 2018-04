'Hooikoortspatiënten krijgen last van zacht lenteweer'

De berk verspreidt pollen en omdat het weer droog en vrij warm is, zal de pollenconcentratie in de lucht naar verwachting sterk stijgen. Dat meldt Weeronline, in samenwerking met Wageningen University en het LUMC.

De piek van het berkenpollenseizoen wordt verwacht in de tweede helft van april. Het zachte weer leidt ook tot de bloei van haagbeuken, populieren en wilgen, maar deze bomen verspreiden minder pollen.

Wind

Omdat dit weekend een wind waait uit richtingen tussen zuid en oost, worden er ook pollen uit buurlanden aangevoerd. Na het weekend waait er een wind uit het zuidoosten tot noordoosten, waardoor er pollen uit Duitsland en ook België worden aangevoerd.

Een deel van de hooikoortspatiënten had al in januari last van klachten, toen de elzen door de hoge temperaturen destijds in bloei kwamen.

Patiënten die alleen allergisch zijn voor graspollen, zullen nog geen klachten ervaren. Naar verwachting komen eind april of begin mei de eerste grassen tot bloei.