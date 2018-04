AMC omzeilt duur medicijn farmaceut door zelf middel te produceren

Het is de eerste keer dat een ziekenhuis dit doet, meldt het NRC donderdag. Momenteel vraagt de fabrikant van het medicijn zo'n 200.000 euro per patiënt op jaarbasis voor het medicijn CDCA.

Het AMC denkt het medicijn voor 25.000 euro per jaar te kunnen maken en zorgverzekeraars gaan het nieuwe middel vergoeden, meldt het academische ziekenhuis. Het is de eerste keer dat zorgverzekeraars het medicijn, dat middels zogenoemde magistrale bereiding is gemaakt, vergoeden in plaats van het medicijn dat wordt aangeboden door de farmaceut.

Tot 1 april dit jaar werd de dure variant van CDCA, van farmaceut Leadiant, door zorgverzekeraars uit coulance vrijwillig betaald, maar dit werd te duur. Patiënten kunnen het goedkopere medicijn inmiddels bestellen bij de apotheek van het AMC, schrijft het ziekenhuis.

"Daarmee is de continuïteit van dit geneesmiddel voor onze verzekerden gewaarborgd", zegt een woordvoerder van zorgverzekeraar VGZ. "We zijn zo niet langer afhankelijk van een fabrikant die eenzijdig uit is op winstmaximalisatie."

'Bijzonder initiatief'

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) noemt het een "bijzonder initiatief" van het AMC en "volgt de ontwikkeling op de voet". "Het misbruiken van een registratie van een al bekende (oude) stof met als enige doel om de prijs op te drijven en vette winsten te maken keur ik ten zeerste af", laat de minister in een reactie weten.

Bruins wil graag de kosten van dure medicijnen beteugelen. "De zorgkosten kunnen niet oneindig blijven groeien." Vorig jaar liet de minister al weten te kijken naar maatregelen als dwanglicenties en apothekersbereiding om de de hoge prijzen tegen te gaan.

CTX

CDCA is bedoeld voor de erfelijke ziekte cerebrotendineuze xanthomatose (CTX), een stofwisselingsziekte die onder meer kan leiden tot vroegtijdige staar, gedragsstoornissen, dementie en epilepsie. In Nederland lijden er ongeveer 65 mensen aan CTX.

Het bereiden van geneesmiddelen in de apotheek voor eigen patiënten komt vaker voor. ''Maar uniek is dat een maatschappelijk en economisch verantwoord alternatief wordt geboden voor een geregistreerd geneesmiddel dat bijvoorbeeld door een hoge prijs onbereikbaar wordt voor de patiënt'', aldus het AMC.

Het ziekenhuis zegt alle maatregelen genomen te hebben om er zeker van te zijn dat het middel veilig en goed is.

Verzekeraar VGZ steunt het initiatief van het AMC. ''We kunnen nu voor onze verzekerden met deze zeldzame stofwisselingsziekte dit alternatief inkopen. Daarmee is de continuïteit van dit geneesmiddel voor onze verzekerden gewaarborgd en zijn wij niet langer afhankelijk van een fabrikant die eenzijdig uit is op winstmaximalisatie''.

