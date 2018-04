Medicijn tegen borstkanker mogelijk goedkoper dankzij ontdekking student

Een student van hoofdonderzoeker Lech-Gustav Milroy kwam toevallig tot de ontdekking dat de stof Z-endoxifen, die gebruikt kan worden als kankermedicatie, in één keer in pure vorm gemaakt kan worden. Daarmee wordt een extra stap in het productieproces overbodig gemaakt, schrijft de Volkskrant.

Na de ontdekking maakte het Groningse bedrijf Syncom een grote hoeveelheid Z-endoxifen, waarbij de productiekosten volgens Milroy duizend keer zo laag waren dan de prijs die commerciële bedrijven rekenen voor het middel.

De methode om de stof Z-endoxifen goedkoper te produceren werd in 2011 al ontdekt, maar werd onlangs pas beschreven in het blad Bio-organic & Medicinal Chemistry Letters. Z-endoxifen is momenteel nog niet op de markt als medicijn tegen borstkanker, maar dat gebeurt wellicht binnen zes tot zeven jaar.