'Gezonde voeding vertraagt ontwikkeling van ouderdomsoogziekte'

Dat concludeert het Erasmus MC na onderzoek onder 4.200 55-plussers.

Patiënten hebben schade aan het centrale deel van het netvlies (de macula), waardoor zij een minder scherp zicht hebben. Het leidt niet tot blindheid, maar is wel een veelvoorkomende oorzaak van slechtziendheid. In Nederland hebben 75.000 mensen last van de aandoening.

Uit het onderzoek bleek dat ouderen die veel antioxidanten en omega-3 vetzuren binnenkrijgen, minder kans hebben op (de voortekenen van) maculadegerenatie. Mensen kunnen hiermee het risico op de ziekte op latere leeftijd tot 42 procent verlagen.

Makreel

"Uit onze studie blijkt dat er duidelijk positieve gevolgen zijn na tien tot vijftien jaar", zegt Gabriëlle Buitendijk. "Eet wekelijks twee keer vette vis, zoals makreel, zalm, tonijn of sardientjes vanwege de omega-3 vetzuren. En elke dag 200 gram fruit en 200 gram groente. Eet vooral groene bladgroenten: spinazie, veldsla en boerenkool en rode, oranje en gele groenten en fruit, waaronder paprika's."

"In deze groenten zitten antioxidanten met de naam luteïne en zeaxanthine", aldus Buitendijk. "Daarvan maakt je lichaam macula-pigment: een beschermende factor in je netvlies. Maar slechts 3,5 procent van de ERGO-deelnemers blijkt voldoende vette vis, groente en fruit te eten. Het is voor iedereen, dus zowel patiënten als gezonde mensen die later mogelijk patiënt worden, belangrijk te weten dat je ontwikkelingen deels zelf kan beïnvloeden met gezond eetgedrag.”

Het ERGO-onderzoek wordt gehouden onder duizenden senioren die wonen in de Rotterdamse wijk Ommoord, waarbij wordt samengewerkt met huisartsen en apothekers. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in oorzaken van chronische ziekten bij ouderen. Binnen dit onderzoek werd eerder aangetoond dat roken het risico op de oogaandoening verhoogt.