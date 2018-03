'Vaccin hepatitis niet altijd op voorraad'

Voor prikken met een directe medische noodzaak is nog wel voldoende van het middel beschikbaar.

Eind 2017 ontstond er ook nog een leveringsprobleem met het alternatief Broxil, waarnaar toen werd uitgeweken, maar inmiddels is daar ook niet genoeg meer van.

Afgelopen jaar meldden bedrijven bijna vierhonderd leveringsproblemen van medicijnen, blijkt bij het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.). Niettemin is het in nagenoeg alle gevallen gelukt om voor de patiënt een doelmatig alternatief medicijn te vinden, al is niet iedereen meteen blij met het vervangende product.

De meest voorkomende oorzaak van een medicijntekort is een vertraging in de productie of distributieproces. Bij het Hepatitis-vaccin is er ook nog eens meer vraag.