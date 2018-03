Over de (on)zin van 30 day challenges: 'Die quick fix bestaat niet'

Thuissporten lijkt steeds populairder te worden. Eind 2016 werd videoplatform Fitchannel gelanceerd en er zijn tegenwoordig zoveel fitness-apps beschikbaar dat je je smartphone bijna zou kunnen zien als personal trainer.

Over de 30 day challenges die online worden aangeboden, zijn de geïnterviewden over het algemeen echter niet te spreken. "Je wil mensen een duurzame gedragsverandering aanleren, maar het verschilt heel erg per persoon hoe lang zoiets duurt", zegt Tom Barten van Personal Body Plan, een online coachingplan waarbij deelnemers een persoonlijk plan krijgen gebaseerd op gedrag, voeding, training en herstel.

"Wat mij stoort, is dat bij zulke challenges wordt gesuggereerd dat je echt iets kunt bereiken in dertig dagen", gaat Barten verder. "Het is een vorm van symptoombestrijding en niet een structurele oplossing voor een probleem."

Volgens Barten is het menselijk om een snelle oplossing voor een probleem te willen zoeken. "Mensen zijn altijd op zoek naar hét geheim of dé oplossing; naar een wondermiddel. Ze zoeken een quick fix, maar die bestaat niet. Je gaat het nooit winnen van de tijd."

Meer beweging

Ook personal trainer Carlos Lens en bewegingswetenschapper Patrick Toonders van Science2Move zijn geen fan van 30 day challenges, maar over één aspect zijn ze wel positief: mensen meer in beweging krijgen. "Als een challenge is bedoeld om af te vallen, ben ik daar geen voorstander van, dat werkt niet", zegt Lens. "Maar meer sporten is altijd goed."

Toonders raadt aan bij thuis sporten altijd een professional in te schakelen. "Die persoon kijkt als het goed is verder dan dertig dagen. En je weet dan tenminste ook hoe je de oefeningen moet uitvoeren."

Blessures liggen namelijk altijd op de loer. "Er zijn verschillende manieren waarop je een blessure kunt oplopen", aldus Toonders.

"Het kan zijn dat je moe bent en daardoor een beweging verkeerd uitvoert. Zo las ik over een squat challenge waarbij je op de laatste dag 250 squats moet doen. Dat is voor iemand die getraind is een uitdaging, maar voor een beginner al helemaal. Ik zie liever dat je minder squats doet en ze 'kwalitatief' goed uitvoert."

Ook overschatting kan ten grondslag liggen aan een blessure. "Soms worden mensen uit het niets ineens fanatiek, terwijl een rustige opbouw bij sporten heel belangrijk is."

Voeding is een ander thema dat wordt aangehaald door de experts, maar dat zelden wordt meegenomen in challenges. "Soms worden bepaalde supplementen aangeprijsd via een website waarop zo'n challenge staat. Ik denk dat het commerciële aspect vaak iets teveel de boventoon voert", zegt Toonders.

Volgens hem is goede voeding essentieel bij het sporten. "Door training heb je te maken met een verstoorde balans tussen spierafbraak en -opbouw. Eiwitten zijn dan bijvoorbeeld heel belangrijk. Als je je alleen bezighoudt met het doen van oefeningen en niet de goede nutriënten binnenkrijgt, benut je de stimulus voor de spieropbouw niet optimaal."

Persoonlijk

Hoe zou een goede methode er dan wel uit moeten zien? Barten en Toonders zijn daar duidelijk over: een training hoort op iemands persoonlijke wensen en lichaam te worden afgesteld. "Gewicht en lichaamsbouw zijn heel belangrijk bij het samenstellen van een schema", zegt Toonders. "Push-ups zijn voor de een zwaarder dan voor de ander. Daar wordt bij challenges geen rekening mee gehouden."

Het traject zou, zoals Barten eerder al aangaf, ook langer moeten duren dan dertig dagen. "Wij bieden een plan aan dat minimaal zes maanden duurt, terwijl we veel meer inschrijvingen zouden krijgen als we ook drie maanden zouden aanbieden.

Maar uiteindelijk bereik je daar volgens hem minder mee. "In Nederland heeft bijna de helft van de mensen overgewicht. Een paar kilo's kwijtraken is niet zo moeilijk, maar ze eraf houden wel. Daar zouden mensen meer begeleiding in moeten krijgen."

Wat Lens betreft mag het woord 'challenge' weg uit de programma's die onder die noemer worden aangeboden. "Het is geen wedstrijd, houd dat in je achterhoofd. Als je per se wil meedoen aan zo'n traject, zie het dan als een opbouw naar een manier van trainen en eten die je kunt volhouden en die bij jouw leven past."

De ideale 30 day challenge van Barten bestaat uit bedenken wat je nou eigenlijk wilt bereiken. "Word je bewust van wie je bent, wat je doet en waar je behoefte aan hebt. Ga daar eerst maar eens dertig dagen over nadenken."