Overgewicht leidt in Verenigd Koninkrijk vaker tot kanker

Dat blijkt uit een grootschalige studie door Cancer Research UK, die kankerdiagnoses en ook de bijbehorende oorzaken bekeek, meldt de BBC.

Hieruit kwam naar voren dat een derde (135.000) van het aantal gevallen van kanker voorkomen had kunnen worden. Dat is een kleine afname in vergelijking met de cijfers van zeven jaar geleden.

6,3 procent van het aantal gevallen van kanker is veroorzaakt door de gevolgen van overgewicht, wat in 2011 nog 5,5 procent was. In dat jaar leidde roken in 19,4 procent van de gevallen tot kanker, wat nu 15,1 procent is.

Ook zonschade leidde regelmatig tot de soms dodelijke ziekte, blijkt uit de cijfers: 3,8 procent van alle kankerdiagnoses betrof huidkanker.

Voorkomen

"De nieuwe studie uit het Verenigd Koninkrijk benadrukt wederom dat een groot aantal gevallen van kanker voorkomen kan worden door factoren waar we zelf invloed op hebben", luidt de reactie van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds.

"De bevindingen van ons wereldwijd onderzoek, wat is meegenomen in de Engelse studie, tonen aan dat op roken na, het behouden van een gezond gewicht door gezonder te eten en meer te bewegen de meest effectieve maatregel is om de kans op kanker te verkleinen. Daar zijn nog weinig mensen in Nederland zich van bewust."



Op 24 mei in Amsterdam presenteert het Wereld Kanker Onderzoek Fonds de resultaten van het grootste onderzoek ooit naar voeding, leefstijl en kanker, maakt de organisatie bekend. "Ook worden dan nieuwe aanbevelingen voor het verkleinen van de kans op kanker bekendgemaakt."