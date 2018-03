'Blijven bewegen en werken effectief bij lage rugpijn'

Gezondheid ME is 'ernstige chronische ziekte' volgens Gezondheidsraad 180 x gedeeld ME/CVS, ook bekend als het chronische vermoeidheidssyndroom, is een "ernstige chronische ziekte, die het functioneren en de kwaliteit van leven van mensen die eraan lijden substantieel beperkt'." Dat schrijft de Gezondheidsraad maandag in een advies aan de Tweede Kamer.