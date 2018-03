Nederlanders worden naar verwachting gezonder én ouder

Volgens cijfers van het CBS ligt de resterende levensverwachting van 60-jarigen in 2040 ongeveer drie jaar hoger dan in de periode 2013-2016. Op 60-jarige leeftijd leven mannen in de toekomst gemiddeld nog 26 jaar, voor vrouwen is dit bijna 29 jaar.

Niet alleen ligt de gemiddelde levensverwachting hoger, volgens de vooruitzichten zal dit ouder worden ook minder vaak gepaard gaan met lichamelijke beperkingen, zoals problemen met het zicht, gehoor of beweging. Vrouwen krijgen daar gemiddeld genomen op jongere leeftijd last van, terwijl ze wel ouder worden. "Daardoor zijn ze een groter deel van hun leven fysiek beperkt", aldus het CBS.

"Voor 60-jarige vrouwen lag het verwachte aantal jaren zonder matige of ernstige lichamelijke beperkingen in 2013–2016 op bijna zeventien jaar van de 26 jaar die zij nog mogen verwachten. Mannen zouden gemiddeld achttien jaar van de hun resterende 23 jaar geen last van beperkingen hebben."

Verschillen

De onderzoekers benadrukken dat de cijfers slechts een gemiddelde zijn. Zo zou een op de vijf vrouwen en een op de zeven mannen op hun zestigste al beperkingen ervaren, waar een ander deel tot hun overlijden vrij blijft van gezondheidsproblemen. "Deze verschillen in gezondheid hangen samen met sociaaleconomische verschillen."