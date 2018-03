Een op de vijf Nederlanders heeft last van slaapproblemen

Een op de vijf Nederlanders had gedurende de twee weken voorafgaande aan de enquête bijvoorbeeld moeite met in slaap vallen en doorslapen, of ze werden te vroeg wakker. Een op de tien personen gaf aan veel, of heel veel last te hebben van slaapproblemen.

41 procent van de Nederlanders met slaapproblemen zegt hierdoor belemmerd te worden in hun dagelijkse functioneren. Het slechte slapen zorgde bijvoorbeeld voor vergeetachtigheid of een slechte concentratie. Bij mensen die veel slaapproblemen zeggen te hebben, gaf 57 procent aan slechter te functioneren in hun dagelijks bestaan.

Hoe ouder de persoon, hoe vaker zij gemiddeld last hebben van een slechte nachtrust. Van de twaalf- tot zestienjarigen heeft 8 procent slaapproblemen gehad, dit geldt voor 19 procent in de leeftijdscategorie 40 tot 50 en bij de 75-plussers slaapt 28 procent weleens slecht.

Mannen en vrouwen

Gemiddeld gezien hebben vrouwen vaker een slechte nachtrust. Een kwart van hen geeft aan weleens slecht te slapen. Bij de mannelijke enquêtedeelnemers is dit 15 procent.

Uit het onderzoek blijkt ook dat mensen met een laag inkomen vaker slaapproblemen hebben dan personen die meer verdienen. Uit de 20 procent huishoudens met de hoogste inkomens had 16 procent last van slaapproblemen. Dat percentage is twee keer zo laag als onder mensen uit de huishoudens met de laagste inkomens.

