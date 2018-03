Griepepidemie zorgt niet voor tekort aan bloeddonoren

Dit ondanks het feit dat donoren geen bloed mogen afgeven als ze griep hebben. Ze moeten twee weken vrij zijn van klachten en ten minste twee weken vrij van antibiotica of antivirale middelen om weer bloed te mogen doneren.

"We hebben nog genoeg bloed in voorraad", zegt een woordvoerder van Sanquin, de organisatie die verantwoordelijk is voor de bloedvoorziening. "We hebben altijd te maken met golfbewegingen in de bloedafgifte. Die zijn het gevolg van vakanties, kou of griep", aldus de zegsman.

De organisatie roept in die omstandigheden extra donoren op om de voorraad op peil te houden. Over het aantal donoren dat nu extra is opgetrommeld had de woordvoerder geen cijfers paraat.

Jaarlijks wordt er in Nederland ruim 720.000 keer gedoneerd.