Onderzoek AMC naar galwegkanker gestopt na veertien sterfgevallen

Dat zegt een woordvoerder van het ziekenhuis tegen NU.nl naar aanleiding van berichtgeving van het AD woensdag. "Het onderzoek is in 2016 stopgezet, om te kunnen onderzoeken waarom er veertien mensen waren overleden. De analyse is onlangs afgerond, dat heeft tijd nodig."

Het onderzoek werd tussen 2013 en 2016 uitgevoerd onder 54 mensen, die werden verdeeld in twee groepen van 27. De patiënten werden negentig dagen gevolgd en werden behandeld in ziekenhuizen in Amsterdam, Groningen, Maastricht en Rotterdam.

Bij de eerste groep werd overtollig gal via een buisje in de keel weggehaald, hierbij overleden drie mensen. Bij de tweede groep overleden elf mensen. Het gal van deze mensen werd weggehaald door een buisje dat door de huid in de lever werd aangebracht, ook wel leverdrainage genoemd.

Het onderzoek was volgens de woordvoerder gericht op het vergelijken van de methodes en om te kijken of er nog iets verbeterd kon worden.

Sterftekans

Beide methodes werden voor het onderzoek al dertig jaar gebruikt en worden nu nog steeds gebruikt, meldt de woordvoerder. "De sterftekans van deze operatie is al 10 tot 18 procent. Het gaat om ernstig zieke mensen die vaak ook een andere aandoening hebben."

De patiënten zijn volgens de woordvoerder niet allemaal door het onderzoek overleden. "Zes mensen zijn na de operatie overleden aan de complicaties. Bij drie mensen gebeurde dit kort na de leverdrainage."

"Na analyse zijn we erachter gekomen dat de andere patiënten minimaal vijf maanden na de operatie zijn overleden. Dat was in alle gevallen niet door de complicaties, maar bijvoorbeeld doordat de ziekte weer terugkwam", zegt de woordvoerder.

Patiëntenfederatie

De Patiëntenfederatie Nederland vindt het "treurig en verbazingwekkend'' dat het AMC de inspectie niet op de hoogte heeft gebracht van de overleden patiënten. "Als er veertien van de 54 deelnemers zijn overleden dan denken wij niet dat dit toeval is, dan is er sprake van een calamiteit. En daar moet melding van gemaakt worden'', zegt een woordvoerder van de patiëntenorganisatie.

De woordvoerder van het AMC zegt dat er geen contact met de inspectie is opgenomen, omdat dat alleen bij calamiteiten nodig is.

"Er is volgens ons geen sprake van slechte zorg of van fouten tijdens de behandeling. De onderzoekers hebben wel meerdere malen contact gehad met de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek. Zij gaan over de veiligheid van patiënten."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!