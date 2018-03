Zorg komt komende jaren honderdduizend werknemers tekort

Gezondheid 1,3 miljoen Nederlanders boven de 60 jaar zijn slechthorend 5 x gedeeld Zo'n 1,3 miljoen Nederlanders van zestig jaar of ouder hebben moeite met hun gehoor in rumoerige ruimtes. Volgens kenniscentrum VeiligheidNL is slechthorendheid een groeiend probleem dat vaak wordt verwaarloosd.