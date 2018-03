Zorg komt komende jaren honderdduizend werknemers tekort

De gemiddeld steeds oudere bevolking leidt er niet alleen tot een toename van het aantal hoogbejaarden dat specialistische en intensieve zorg nodig heeft. Ook is bijna een kwart van de zorgmedewerkers 55 jaar of ouder en verlaat zij in de komende jaren de arbeidsmarkt, zo schetst het UWV.

Er is vooral veel behoefte aan zorgenden en verpleegkundigen op mbo- en hbo-niveau. Die zijn voor zorgbedrijven steeds moeilijker te vinden. Zo kan 80 procent van de ziekenhuizen, thuiszorg- en geestelijke gezondheidszorginstellingen vacatures niet gevuld krijgen. In andere zorgsectoren geldt dat voor de helft van de instellingen.

Volgens Willem de Boer van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen werkt het personeel in ziekenhuizen vaak al extra diensten en loopt de werkdruk op. Soms worden operaties uitgesteld of moeten specialistische afdelingen tijdelijk de deuren sluiten.

Vraag

De vraag naar verpleegkundigen en verzorgenden stijgt dit jaar met 1,5 procent, na jaren van banenverlies in de verpleging, verzorging en thuiszorg. Het UWV verwacht dat het aantal banen in de sector zal stijgen tot ongeveer 1,1 miljoen.

De uitkeringsinstantie ziet zeer goede kansen op werk voor verzorgenden en verpleegkundigen. Ook werknemers die werken in medisch-technische beroepen, zoals opticien en mondhygiënist zijn gewild.

Oplossingen

Het UWV stelt een aantal oplossingen voor de korte termijn voor. Zo kan er efficiënter worden geroosterd, kunnen contracten worden verruimd en kunnen servicemedewerkers niet-zorgtaken overnemen.

Op de langere termijn raadt de overheidsinstelling onder meer betere erkenning van en meer waardering voor zorgmedewerkers door werkgevers aan. Ook kunnen er bijvoorbeeld meer werkzoekenden of migranten worden opgeleid.

De bevindingen van UWV sluiten aan bij die van onderzoekbureau Berenschot, dat vorig jaar november al waarschuwde voor tekorten van honderdduizend of meer zorgmedewerkers.

Veel zorginstellingen houden deze week open huis, in het kader van de Week van Zorg en Welzijn, om de belangstelling van werkzoekenden te wekken. Daar ontstaan veel nieuwe arbeidsplaatsen doordat extra geld wordt gestoken in verbetering van de kwaliteit in verpleeghuizen.

