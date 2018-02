'Bypassoperatie gunstiger dan dotteren bij ernstige hartafwijking'

De kans op overlijden is na een bypassoperatie 20 procent kleiner dan na dotteren, melden onderzoekers van onder andere het Erasmus MC, gepubliceerd in The Lancet.

Voor het onderzoek werden casussen van 11.518 patiënten onderzocht, die in de afgelopen jaren een bypassoperatie of een dotterbehandeling hadden ondergaan. Van de laatste groep overleed 11,2 procent binnen vijf jaar. In de groep patiënten die werden geopereerd, was dit 9,2 procent.

Specialist Stuart Head, die het onderzoek leidde, benadrukt dat dotteren wel een goede optie blijft wanneer een verstopping of vernauwing minder ernstig of complex is en zit op een relatief gemakkelijk bereikbare plek. Het verschilt dus per patiënt en per aandoening wat de beste keuze is voor de meest optimale behandeling.

Ballonnetje

Jaarlijks ondergaan meer dan 38.000 mensen een dotterbehandeling in Nederland. Hierbij wordt de vernauwing in de kransslagaders opgeheven door een ballonnetje in de aderen op te blazen.

Een bypassoperatie is ingrijpender en wordt daarom minder vaak uitgevoerd: zo'n 4.500 keer per jaar. Bij een bypassoperatie plaatst de chirurg een slagader uit het borstbeen en een stukje ader om één of meerdere vernauwingen in de kransslagader. Het bloed stroomt dan via een nieuwe route.