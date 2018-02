Oogziekenhuis eerste in Nederland dat operatierobot voor ogen gebruikt

Nu worden alle netvliesoperaties nog handmatig door een kleine groep hooggespecialiseerde artsen uitgevoerd. De robot zal artsen gaan ondersteunen bij het uitvoeren van de operaties. Het Oogziekenhuis is het tweede ziekenhuis wereldwijd dat de robot in gebruik heeft genomen, in 2016 voerden artsen in Oxford de eerste operatie uit. De robot is ontwikkeld door een bedrijf dat voortkomt uit de Technische Universiteit Eindhoven.

De nieuwe robot heeft een soort 'parkeersensor' die door middel van geluidssignalen aangeeft hoe ver de oogarts met zijn instrumenten verwijderd is van het netvlies. Daarbij gebruikt de robot deze afstand om snel en nauwkeurig te reageren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat het instrument dat aan de robot is gekoppeld niet het netvlies kan raken.

Complicaties

"Het oog is een klein en complex orgaan en daarom zijn oogoperaties erg lastig", zegt netvlieschirurg Koorosh Faridpooya, die betrokken was bij de ontwikkeling van de robot. "De operatierobot maakt het in de toekomst mogelijk om behandelingen preciezer uit te voeren, waardoor we complicaties kunnen verminderen en de uitkomst van de operatie kunnen verbeteren."

"Ook kunnen we op termijn zelfs nieuwe behandelingen uitvoeren die op dit moment nog zeer moeilijk of zelfs niet mogelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan het toedienen van medicijnen in zeer kleine bloedvaten achterin het oog en andere behandelingen die er in de toekomst voor kunnen zorgen dat mensen minder snel of niet het zicht verliezen", aldus Faridpooya.