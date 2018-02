'Preventief toedienen deliriummiddel leidt niet tot betere overlevingskans'

Dat blijkt uit een driejarig onderzoek van het Radboudumc in Nijmegen onder 1.789 IC-patiënten op twintig Nederlandse intensive care-afdelingen.

De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke blad JAMA. Patiënten op de intensive care werden preventief behandeld met een lage dosis Haloperidol of een placebo. Vervolgens werd onderzocht of de overlevingskansen tussen beide groepen binnen een periode van 28 dagen verschilde.

Ongeveer een derde tot de helft van de patiënten op de intensive care krijgt te maken met acute verwardheid, ofwel delirium. Dat gaat gepaard met angsten en hallucinaties. Zo'n "kortsluiting" in de hersenen kan ernstige gevolgen hebben voor onder meer het geheugen.

Langer in het ziekenhuis

Patiënten die een delirium ontwikkelen worden langer beademd en liggen langer in het ziekenhuis. Ook overlijden ze vaker. Als zo'n plotselinge verwardheid optreedt, wordt het middel Haloperidol gebruikt voor de behandeling ervan. Daarnaast waren er aanwijzingen dat het medicijn ook effectief zou kunnen zijn bij de preventie van delirium. Maar dit is dus volgens het academische ziekenhuis in Nijmegen niet het geval.

"Het onderzoek laat onomstotelijk zien dat het preventief toedienen van een lage dosering haloperidol aan IC-patiënten met een verhoogd risico op delirium geen enkel gunstig effect heeft", zegt hoofdonderzoeker Mark van den Boogaard. "Deze bevindingen zullen leiden tot een vermindering van onnodige medicatie bij IC-patiënten."