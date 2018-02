'Verzekeraar moet vervangend medicijn vergoeden'

De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat er een tekort ontstaat aan een geneesmiddel. Dat kan meestal worden opgelost door een ander in Nederland geregistreerd medicijn te gebruiken.

Soms is een patiënt aangewezen op een middel dat niet in Nederland is toegelaten. Dat moet hij dan soms zelf betalen.

Mits de toezichthouder toestemming geeft om het middel te gebruiken, moet een zorgverzekeraar het in het vervolg gewoon vergoeden, vindt het kabinet. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wil vergoeding van deze middelen opnemen in het basispakket. Zodra het gangbare medicijn weer voorhanden is, stopt de vergoeding van het vervangende middel weer.