Kinderartsen doen mee met rechtszaak tegen tabaksindustrie

Strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq heeft namens een groep patiënten en een aantal maatschappelijke organisaties aangifte gedaan tegen de tabaksindustrie. Diverse ziekenhuizen, zoals het Amsterdamse Antoni van Leeuwenhoek en het Groningse UMCG, hebben zich inmiddels bij de aangifte aangesloten. Ook KWF Kankerbestrijding en de verslavingszorg doen mee met de aangifte.

De zaak dient tegen de vier grote tabaksproducenten van Nederland: Philip Morris International, British American Tobacco, Imperial Tobacco Benelux en Japan Tobacco International. Het is aan het Openbaar Ministerie om te besluiten of de strafzaak doorgaat.

''Kinderen hebben in deze zaak nog helemaal geen stem, terwijl het misschien wel de grootste slachtoffers zijn van tabak'', vertelt kinderlongarts Noor Rikkers (LUMC) namens de NVK. De arts benadrukt hoe kinderen op verschillende manieren het slachtoffer zijn door zelf te roken, maar ook door de schadelijke gevolgen van het meeroken met hun ouders.

Sjoemelsigaretten

De partijen die aangifte doen verwijten de tabaksindustrie onder meer mishandeling met dood tot gevolg. In zogenoemde 'sjoemelsigaretten' zitten stoffen die de gebruiker van de sigaret verslaafd maken en houden, bepleiten de klagers. Het Antoni van Leeuwenhoek, dat gespecialiseerd is in de behandeling van kanker, spreekt van "dweilen met de kraan open".

In Nederland sterven jaarlijks twintigduizend mensen aan de gevolgen van tabak.

Strafzaak

Het Openbaar Ministerie (OM) kan nog niet zeggen of de aangifte leidt tot een strafzaak. De aangifte wordt bestudeerd. Dat onderzoek is in de afrondende fase.

Volgens emeritus hoogleraar strafrecht Peter Tak van de Radboud Universiteit is dat voorbereidend onderzoek van het OM ingewikkeld. ''Welke strafbare feiten zijn er gepleegd? Zijn er inderdaad extra stoffen aan sigaretten toegevoegd die het roken verslavender maakt? Dan zou het OM met artikel 174 uit de voeten kunnen."

In dat artikel staat als het schadelijke karakter voor de gezondheid van stoffen in producten wordt verzwegen, dat strafbaar is. Het is volgens Tak een internationaal unicum dat de tabaksindustrie strafrechtelijk zou worden vervolgd.

Hoogleraar Gezondheidsrecht Martin Buijsen van de Erasmus Universiteit zet vraagtekens bij de strafrechtelijk aanpak. ''Is het verstandig als het OM de fabrikanten vervolgt? Hun zakken zijn diep. Moet daar de prioriteit liggen van het OM? Is het niet logischer als roken via de wetgever verder aan banden wordt gelegd? Europees gezien zijn daar geen belemmeringen voor."