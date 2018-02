Verslavingszorg doet mee met rechtszaak tegen tabaksindustrie

Strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq heeft namens een groep patiënten en een aantal maatschappelijke organisaties aangifte gedaan tegen de tabaksindustrie. Diverse ziekenhuizen, zoals het Amsterdamse Antoni van Leeuwenhoek en het Groningse UMCG, hebben zich inmiddels bij de aangifte aangesloten. Ook KWF Kankerbestrijding doet mee met de aangifte.

De zaak zou dienen tegen de vier grote tabaksproducenten van Nederland. Het is overigens aan justitie om te besluiten of de strafzaak doorgaat.

Verslavingszorg wil door zich aan te sluiten bij de aangifte een statement maken.

Dweilen met kraan open

"Het is zó moeilijk iemand in de spreekkamer van zijn rookverslaving af te krijgen”, stelt woordvoerder Robert van de Graaf in het AD. "We zijn er klaar mee. Het criminele product sigaret en alle 'dealers' moeten worden aangepakt. Dit product is zó schadelijk. Onvoorstelbaar dat het gewoon bij de supermarkt ligt."

De partijen die aangifte doen verwijten de tabaksindustrie onder meer mishandeling die de dood tot gevolg heeft. In zogenoemde 'sjoemelsigaretten’ zitten stoffen die de gebruikers van de sigaret verslaafd maken en houden, bepleiten de klagers. Het Antoni van Leeuwen, dat gespecialiseerd is in de behandeling van kanker, spreekt van "dweilen met de kraan open".

In Nederland sterven jaarlijks twintigduizend mensen aan de gevolgen van tabak.