Virtueel instituut bundelt expertise onderzoekers samen in strijd tegen kanker

Het doel van het instituut is een betere, snellere en betaalbare behandeling van de ziekte.

Het Oncode Institute richt zich niet alleen op onderzoek, maar zet zich ook in om de bevindingen sneller in de praktijk toe te passen bij patiënten. "De resultaten moeten door anderen worden opgepakt om tot oplossingen voor patiënten te komen'', zegt Ton Rijnders, algemeen directeur van het instituut in het AD. "Die stap gaan we versnellen.''

Het instituut kijkt ook naar hoe de resultaten van onderzoek vertaald kunnen worden naar nieuwe behandelmethoden en welke private partijen, zoals artsen, biotechbedrijven en farmaceuten, ze daarvoor kunnen interesseren.

Volgens Rijnders kunnen eventuele samenwerkingen voordelen opleveren voor zowel de patiënt als de maatschappij. De zorg voor kankerpatiënten kan zo worden verbeterd en levens gered worden. Ook bespaart het kosten als patiënten gerichter behandeld kunnen worden.

Versoepeld

Het Oncode Institute vindt het ook belangrijk dat de regels omtrent medicatie versoepeld worden. Wanneer blijkt dat een geneesmiddel voor een andere ziekte ook kan werken bij kanker, is er toestemming nodig om dat bij deze patiënten te testen en toe te passen.

"We willen de voorschrijfpraktijk veranderen als onderzoekers uitvinden dat een geneesmiddel ook op een andere manier gebruikt kan worden. Om dat algemeen geaccepteerd te krijgen, moeten we in gesprek met andere partijen", aldus Rijnders.

Het instituut zal in de komende vijf jaar een investering van in totaal 120 miljoen euro ontvangen van KWF Kankerbestrijding en drie ministeries.