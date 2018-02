Veteranen gaan mdma gebruiken tegen stressstoornis

Het vermoeden bestaat op basis van eerdere studies dat het gebruik van mdma in combinatie met psychotherapie ernstige trauma’s kan helpen verwerken. Een woordvoerder van het project heeft een bericht hierover in de Volkskrant bevestigd.

Mdma neemt remmingen weg en helpt mensen openhartiger te praten over hun problemen. Ook wordt het gemakkelijker voor patiënten om onder invloed van drugs traumatische gebeurtenissen opnieuw te beleven.

Het zou gaan om een derde van de hoeveelheid die doorgaans door drugsgebruikers op feesten wordt geslikt. Hierdoor krijgen de patiënten geen bijwerkingen zoals hallucinaties die in het partycircuit soms wel worden ervaren.

Geen terugval

Aan de test doen tweehonderd Amerikanen en tientallen Europeanen mee, waaronder Nederlanders.

Het onderzoek wordt geleid door een hoogleraar psychotraumatologie van de Universiteit Leiden. "De eerste onderzoeksresultaten met mdma zijn zo mooi, misschien wel te mooi om waar te zijn", zegt hij in de krant. In onderzoeken in eerdere fasen genas zeker driekwart van de patiënten. Er was geen terugval.

Erkend geneesmiddel

Ook het gezaghebbende trauma-instituut Centrum '45 in Oegstgeest werkt mee aan de proef. Als alle tests goed verlopen, zou mdma in 2021 een officieel erkend geneesmiddel moeten zijn voor deze vorm van therapie.

Vooral in de VS is er veel vraag naar nieuwe methoden om posttraumatische stress te behandelen. Het land kampt met honderdduizenden veteranen die grote problemen ervaren. Er moeten overigens nog wel een aantal hobbels worden genomen omdat geestverruimende middelen als mdma zeker in de VS omstreden zijn.