Huisartsen willen meer onderzoek naar alledaagse aandoeningen

Dat blijkt dinsdag uit de nationale onderzoeksagenda van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), waarin alle 787 vragen over alledaagse kwalen op een rij zijn gezet.

De Volkskrant meldt dat de vragen bijvoorbeeld gaan over of vezels helpen tegen obstipatie, hoe je jicht het beste kan behandelen en of trommelvliesbuisjes effectief zijn bij een terugkerende middenooronsteking.

Volgens de Gezondheidsraad wordt er bij de verdeling van onderzoeksgeld voornamelijk gekeken hoeveel publicaties in wetenschappelijke vakbladen een onderzoek kan opleveren, terwijl veel meer moet worden uitgegaan van de maatschappelijke relevantie van een onderzoek.

Donaties

Wel heeft het NHG al veel donaties van huisartsen gekregen voor onderzoek naar alledaagse kwalen, vertelt huisarts Janny Dekker aan de krant. Zij is secretaris van het onlangs opgerichte Fonds Alledaagse Ziekten. "Maar het is nog onvoldoende om een complete studie mee te bekostigen. Er zijn ook grotere donateurs nodig. Want onderzoek naar kleine kwalen betekent nog niet dat het om een klein onderzoek gaat."