Huisartsen waarschuwen voor doe-het-zelf-tests

Dit blijkt uit het onderzoek 'Komt een test bij de dokter' dat door staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) in ontvangst werd genomen. Dat meldt De Telegraaf dinsdag.

Doe-het-zelf-test, ook wel health checks, zijn gezondheidstesten die vaak commercieel worden aangeboden en die je zonder de arts kunt kopen. Volgens de krant gaat het in 40 procent van de gevallen om total bodyscans, soa-tests en gratis vragentests over levensgewoonten. De health checks zijn vooral populair bij mannen onder de veertig jaar.

Huisartsen zeggen dat ze maandelijks een aantal mensen op hun spreekuur krijgen die een health check hebben gedaan.

Test

Theo Boer, hoogleraar ethiek van de zorg aan de Theologische Universiteit Kampen en hoofdauteur van het onderzoek, zegt tegen De Telegraaf dat de tests vaak worden gedaan door mensen die niet ziek zijn. "Mensen hebben meer geld te besteden en zien een health check als een soort gadget. De uitkomsten van zo'n test vormen vaak aanleiding voor de consument om naar de huisarts te gaan, omdat ze ongerust zijn of om een vervolgonderzoek te vragen."

Veel huisartsen zien bijvoorbeeld de bodyscans als een momentopname. Het kan volgens hen zo zijn dat er niets uit de test komt, maar dat je wel ziek blijkt te zijn. "Een momentopname?" reageert Frank Hefti in dagblad Trouw, directeur bij Prvatescan. "Dat geldt ook voor borstkankeronderzoek. Wij sporen ziektes vroegtijdig op zodat er sneller kan worden behandeld. Dat heeft wel nut, want de kans op genezing is groter."

Dat zegt ook Eddy van Heel, de directeur van het concurrerende Prescan. "Ja, de scans kunnen een momentopname zijn, maar als het gaat over ziektes die langdurig sluimeren is dat wel nuttig. Denk aan kanker of dichtslibbende aderen."

Bijsluiter

Desondanks pleiten de onderzoekers van 'Komt een test bij de dokter' voor een soort bijsluiter bij de tests. Daarin moet komen te staan wat te voor- en nadelen van de test zijn die ze willen ondergaan.